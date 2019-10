Em jogo de alto nível e com discussão, Murray cai para Fognini e dá adeus ao Masters de Xangai

Última partida do dia no Masters 1000 de Xangai, o duelo entre o #12 Fabio Fognini e o #289 Andy Murray foi de alto nível. Em uma disputa implacável do início ao final, o italiano sofreu, mas conseguiu vencer o britânico ex-número um do mundo por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (4), 2/6 e 7/6 (2), em 3h09 de batalha.

Porém, o jogo ficou marcado também pela discussão entre os dois tenistas em um dos últimos games. Após cada um levar a melhor em um set, a decisão foi para o terceiro e último, onde Murray chegou a sacar para a vitória, no 12º game. Mas antes, veio a confusão.

Irritado com o fato de Fognini ter gritado durante um golpe seu, o britânico discutiu com o italiano na troca de lado e, ao mesmo tempo, denunciou e reclamou com o árbitro da partida, que tentou apaziguar os ânimos. Mas não adiantou muito.

Explicando a situação, Murray disse o seguinte para o juiz e também para Fognini, que tentou interpelá-lo: "Eu tinha a raquete pronta para bater um voleio perto da rede, ele grita e ainda diz 'não olhe para mim'. Você faz isso o tempo todo, com todo mundo, não importa com quem você jogue. Cale a boca!", esbravejou.

A discussão se encerrou pouco depois e, na volta para o jogo, o ex-líder do ranking acabou sendo quebrado. No tie-break, o polêmico italiano dominou do início ao fim e conquistou a suada vitória ao fechar em 7/6 (7-2) sem muitas dificuldades.

Classificado para as oitavas em Xangai, Fognini espera agora o ganhador do confronto entre o russo Karen Khachanov e o norte-americano Taylor Fritz, que se enfrentam na madrugada desta quarta-feira (9).