Em grande fase, Medvedev domina Zverev e conquista título do Masters 1000 de Xangai

A fase fantástica que o #4 Daniil Medvedev vem vivendo parece não ter fim. Sensação do circuito neste segundo semestre, o russo de 23 anos conquistou o título do Masters 1000 de Xangai ao bater o alemão #6 Alexander Zverev por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em 1h13 de uma partida tranquila e dominada por ele do início ao fim.

A vitória, conquistada na manhã deste domingo (13), fez com Medvedev levantasse seu segundo título de um torneio da série Masters e, de quebra, encostasse de vez em Roger Federer na briga pelo terceiro lugar do ranking. Vale lembrar também que o russo já está classificado para a disputa do ATP Finals.

Contra Zverev, o cabeça de chave número três manteve a tática de pressionar o adversário e conseguiu aproveitar muito bem as chances que teve. No primeiro set, aproveitou um break conquistado e fez valer a vantagem mínima no placar para sair vencedor.

Já no segundo, Medvedev atropelou. Dando uma aula em seus games de saque e fazendo valer a solidez do fundo da quadra, o russo não deu chances ao alemão, que não foi capaz de fazer frente e sequer buscar uma reação. Com um ace, decretou o triunfo por 6/1 e sagrou-se campeão em Xangai.