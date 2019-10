Atual campeã, Kasatkina cai na estreia para Yastremska em Moscou

Após alcançar o top dez no final da última temporada, a atual #37 Daria Kasatkina termina 2019 em baixa. Nesta terça-feira (15), Kasatkina teve sua defesa do título do WTA Premier de Moscou interrompida logo na estreia. Quem avançou à segunda rodada foi a ucraniana #28 Dayana Yastremska, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h21.

Yastremska chegou a abrir 5/0 na primeira parcial, e Kasatkina conseguiu evitar o pneu, mas cedeu o set por 6/1 logo na sequência, em 29 minutos. Na segunda parcial, a russa passou a errar menos e adotou uma postura bem mais conservadora. Apesar de só ter um winner em toda a série, a dona da casa conseguiu se manter viva na partida e aproveitou a inconsistência da rival.

No total, foram 14 break points oportunizados no segundo set. Kasatkina foi a única que conseguiu confirmar seu serviço nos seis primeiros games, abrindo 4/2. A partir daí, porém, Yastremska venceu 12 dos 14 pontos seguintes e sacou para o jogo em 5/4. A ucraniana chegou a cometer duas duplas no game final, desperdiçou dois match points e esteve a ponto de ser quebrada, mas sua agressividade foi recompensada e ela fechou com 6/4, em 52 minutos.

Eliminada logo na estreia, Kasatkina fecha o ano com apenas 12 vitórias e 21 derrotas, tendo como melhores resultados duas quartas de final - em São Petersburgo, onde avançou até essa fase através de um bye e um WO, e há duas semanas no Premier Mandatory de Pequim.

Enquanto isso, Yastremska, 19 anos, continua em busca de seu terceiro título no ano e de uma vaga no Elite Trophy, e enfrenta na segunda rodada da Kremlin Cup a #120 Kirsten Flipkens, que passou na estreia pela #93 Natalia Vikhlyantseva.