Murray passa por Coppejans e estreia com vitória no ATP 250 da Antuérpia

Ex-líder do ranking, o atual #243 Andy Murray estreou com vitória no ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica. Ainda buscando voltar a atuar perto da sua melhor forma, o britânico sofreu, mas passou pelo #158 Kimmer Coppejans, tenista da casa, em sets diretos, parciais de 6/4 e 7/6 (4), em 1h44 de partida.

Vindo de uma gira asiática satisfatória, já que mesmo sem avançar até as fases finais conseguiu jogar em um bom nível, Murray começa a se recuperar no ranking de pouco em pouco. Desde o ATP de Zhuhai, há um mês, o britânico somou cinco vitórias e três derrotas.

Na partida desta terça (15), o ex-número um do mundo sofreu para bater Coppejans. Mesmo atuando com solidez e explorando muito bem os inúmeros erros do adversário, Murray ficou atrás do placar no segundo set, mas soube aproveitar muito bem os break points obtidos e se recuperou. No tie-break da última parcial, utilizou da mesma fórmula para despachar o tenista da casa.

Disputando o Europen Open pela primeira vez na carreira, Andy espera na segunda rodada o ganhador do duelo entre o uruguaio #45 Pablo Cuevas e o boliviano #79 Hugo Dellien, que se enfrentam nesta quarta-feira (16).