Ostapenko mantém boa fase e elimina Mertens em Luxemburgo

Depois de muitos altos e baixos durante 2019, a #63 Jelena Ostapenko está terminando a temporada de forma auspiciosa. Vindo de vice-campeonato em Linz, a letã derrubou nesta quinta-feira (17) a #19 Elise Mertens, cabeça de chave número um do WTA de Luxemburgo. A campeã de Roland Garros 2017 precisou de 1h58 para vencer de virada, parciais de 4/6, 6/2 e 6/2.

Nos três sets da partida, Ostapenko quebrou no começo e esteve em boa vantagem. No primeiro, ela chegou a abrir 4/1, mas tropeçou em dez duplas faltas cometidas, e viu Mertens vencer cinco games seguidos e fechar em 6/4. Nas duas parciais seguintes, a letã fez 3/0 logo de cara, e conseguiu se segurar. Ela aproveitou 2/8 break points no total, enquanto salvou 5/8, sendo apenas dois deles nos dois últimos sets, ambos vencidos por 6/2.

She did it her way...@JelenaOstapenk8 dispatches top seed Elise Mertens 4-6, 6-2, 6-2 to reach the final eight at @WTAluxembourg pic.twitter.com/kPnK98Gj8r — WTA (@WTA) October 17, 2019

Ostapenko conseguiu 25 winners e cometeu 26 erros não-forçados, 12 deles duplas faltas, enquanto Mertens teve respectivamente 14 e 22 (cinco duplas faltas).

Nas quartas de final do Luxembourg Open, Ostapenko enfrenta a qualifier #210 Antonia Lottner, que, após vencer o primeiro set por 6/1, contou com a desistência da #75 Andrea Petkovic para avançar no confronto alemão.