Rublev passa por cima de Mannarino e vence ATP 250 de Moscou

O #31 Andrey Rublev é o mais novo campeão do ATP 250 de Moscou, na Rússia. O russo se tornou o nono dono da casa a vencer o torneio após derrotar facilmente o #44 Adrian Mannarino na final, com direito a pneu. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em apenas 1h03, neste domingo (20).

Desde o início, Mannarino pareceu estar em modo de treinamento. O francês não mostrou nenhum peso em seus golpes e ficou o tempo todo passando para o outro lado esperando um momento em que o adversário deixasse uma bola mais alta para que pudesse atacar. Isso não aconteceu.

Rublev angulou muito bem suas jogadas e procurou sempre jogar ‘reto’. Em alguns momentos, também ficou na troca de bola com o oponente, sem arriscar muito, mas com golpes mais profundos. Com isso, o francês não conseguia dar uma resposta rápida e encontrava dificuldades para entrar no ponto.

Essa superioridade se transmitiu nos números e no placar. O russo teve 74% de aproveitamento com o seu serviço e ainda ganhou mais da metade dos pontos (53%) no saque do adversário. Assim, ele venceu o primeiro set por 6/4 e passeou no segundo, ao tomar proveito de um Mannarino ainda mais abalado para vencer todos os games e aplicar o pneu.

Com o título da Kremlin Cup, Rublev garante o segundo troféu da sua carreira. O primeiro foi em 2017, em Umag, quando venceu Paolo Lorenzi por 2 a 0 na final. Enquanto isso, Mannarino amarga a segunda derrota seguida na decisão de Moscou contra um russo. No ano passado, o francês também chegou à final, mas perdeu para o #8 Karen Khachanov.