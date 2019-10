Garantida no WTA Finals, Bencic vira para cima de Pavlyuchenkova e é campeã em Moscou

A campanha da #10 Belinda Bencic no WTA Premier de Moscou terminou de forma perfeita para a suíça. A ida à decisão já garantiu a tenista de 22 anos pela primeira vez no WTA Finals, que começa em duas semanas. Fechando a semana na Rússia com chave de ouro, neste domingo (20), Bencic garantiu seu segundo troféu na temporada ao vencer a #40 Anastasia Pavlyuchenkova, dona da casa, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, em 1h45.

Este foi o sexto confronto entre as duas, e a quinta vitória de Bencic. Pavlyuchenkova, campeã de 2014, fez um primeiro set bastante seguro, salvando os dois break points que enfrentou e aproveitando 2/6 que oportunizou para fazer 6/3, em 49 minutos. A russa, que precisava vencer o título para garantir vaga no Elite Trophy, porém, não conseguiu contrariar o retrospecto.

Bencic não enfrentou mais nenhuma ameaça no seu saque nos últimos dois sets, e venceu um total de dez games consecutivos na virada da segunda para a terceira parcial. Com apenas três pontos perdidos no serviço na série final, a suíça confirmou o favoritismo e engatou dois 6/1, em um total de 56 minutos, e garantiu seu quarto título na carreira.

Além de sair com o título da Kremlin Cup, o segundo no ano, Bencic também igualou sua melhor posição no ranking na carreira: o sétimo posto. Com 1.500 pontos em disputa no WTA Finals, a suíça pode terminar o ano até na vice-liderança do ranking.