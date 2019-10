Bertens confirma favoritismo contra Vekic e estreia com vitória no Elite Trophy

Após perder vaga no WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas no ano, a #10 Kiki Bertens foi para o WTA Elite Trophy como favorita. Nesta terça-feira (22), a holandesa estreou com vitória sobre a #20 Donna Vekic na primeira partida do Grupo Azaleia, parciais de 7/6(5) e 6/2, em 1h56, em Zhuhai, na China.

Este foi o sétimo encontro entre as tenistas, e a quarta vitória de Bertens, três delas em 2019. Vekic venceu o primeiro confronto entre as duas no ano, no primeiro torneio do ano em Brisbane, e começou bem o confronto desta terça (22), quebrando o saque da rival logo no primeiro game da partida, mas cedeu o seu serviço no sexto game. A primeira parcial, que durou longos 82 minutos, teve dez break points no total, mas ambas foram bem em momentos de pressão, e foram quebradas uma vez apenas cada antes do tiebreak.

Vekic teve a chance de sacar para fechar a partida no game desempate após abrir 5-4, mas perdeu os três últimos pontos e viu Bertens virar para garantir a primeira parcial. A croata sentiu o golpe e a holandesa quebrou duas vezes no segundo set e encaminhou a vitória largando com 5/0. Vekic até conseguiu diminuir a desvantagem para 2/5, mas, sacando pela segunda vez para o jogo, a ex-top cinco confirmou de 40-0 e selando a vitória com seu oitavo ace, em 34 minutos de série.

A próxima partida do grupo acontece nesta quarta-feira (23), entre Vekic e a #24 Dayana Yastremska. Cada uma das quatro chaves do torneio é composta por três tenistas, e as primeiras colocadas avançam às semifinais.