Em jogo de alto nível, Thiem vence Tsonga e segue firme na briga pelo seu primeiro título em Viena

Nesta terça (22), o #5 Dominic Thiem e o #36 Jo-Wilfried Tsonga protagonizaram um grande duelo no ATP 500 de Viena. O jogo, disputado em alto nível do início ao fim, foi vencido pelo austríaco, que bateu o francês por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (2), em 1h58. Com o resultado, o tenista da casa avançou para as oitavas do torneio.

Esse foi o primeiro triunfo de Thiem sobre Tsonga em três jogos. Nos dois anteriores, um deles em Viena, há seis anos, o francês havia levado a melhor. O austríaco segue agora na briga para conquistar seu primeiro título diante de sua torcida. Vale lembrar que, nas nove participações anteriores, ele nunca passou das quartas de final.

Para vencer o experiente adversário, Thiem precisou deixar em quadra o que tem de melhor. Com uma grande atuação, o austríaco conseguiu sobressair nos momentos decisivos de cada set e saiu com uma vitória muito importante. Tsonga, por sua vez, mostra que aos poucos vai retomando o bom nível de tênis que já o fez ser top 5 do mundo.

O cabeça de chave número um da competição terminou o confronto sem ter enfrentado nenhum break point e com uma ótima porcentagem em ambos os serviços. Sólido e consistente nas trocas de fundo, resistiu aos contra-ataques do francês e, dominando o tie-break desde os primeiros pontos, decretou o triunfo.

Classificado para as oitavas do Erste Bank Open, Thiem encara agora o veterano espanhol #40 Fernando Verdasco, que passou pelo georgiano #26 Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1.