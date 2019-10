Wawrinka elimina Tiafoe, avança às quartas, mas desiste e encerra participação no ATP 500 da Basileia

Vindo de estreia segura no Aberto da Basileia diante do uruguaio #45 Pablo Cuevas, #17 Stan Wawrinka emplacou mais uma vitória nesta quinta-feira e se garantiu na rodada do torneio. Enfrentando o norte-americano #48 Frances Tiafoe, o suíço venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/, em 2h33 de partida disputada.

Wawrinka começou mais ligado na partida e conseguiu uma quebra de saque logo no quarto game, abrindo 4/1. Em seguida, o suíço administrou bem a vantagem e sacou firme para fechar o primeiro set em 6/3.

Precisando reagir na partida, Tiafoe voltou melhor na segunda parcial. Superior nas trocas de bola, o norte-americano alcançou o break no quarto game e abriu 4/1. Sacando para fechar, o norte-americano não deu chances e fechou em 6/3, levando para o terceiro e decisivo set.

A terceira parcial foi o mais equilibrado do confronto, com ambos sacando bem e oferecendo poucas chances ao rival. Após muito equilíbrio, a partida dava sinais de que se encaminharia para o tiebreak. Porém, no 12º game, Wawrinka aproveitou as oportunidades e conquistou a quebra decisiva para selar a vitória por 7/5.

Na próxima rodada Basileia Open, Wawrinka enfrentaria o compatriota #3 Roger Federer, que atropelou o moldavo #49 Radu Albot por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/3, em 1h04 de partida. No entanto, o número 17 do ranking mundial desistiu do torneio. Com isso, Federer está automaticamente classificado para a semifinal.