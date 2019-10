Muchova surpreende Kenin e avança às semis do Elite Trophy

A #26 Karolina Muchova recebeu o chamado para o WTA Elite Trophy de última hora, após a desistência de algumas tenistas e a falha de Goerges e Pavlyuchenkova de se classificarem. Aproveitando a oportunidade muito bem, a tcheca garantiu nesta sexta-feira (25) a classificação às semifinais ao derrubar a segunda favorita ao torneio, #12 Sofia Kenin, parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, em 2h12, pelo Grupo Camélia.

As duas chegaram a partida com vitórias sobre Alison Riske e só dependiam de si para seguir vivas. No primeiro set, as duas tenistas tiveram uma grande performance no saque, principalmente Muchova, que só perdeu dois pontos no serviço em toda a parcial. Kenin conseguiu equilibrar até o final, mas, no último break point que cedeu, no game decisivo, foi quebrada e cedeu a série em 6/4, após 36 minutos.

Na segunda parcial, o aproveitamento de pontos de saque de Muchova despencou - de 94% no primeiro serviço e 83% no segundo, caiu para metade em ambos. Kenin manteve o nível praticamente o mesmo e aproveitou as duas primeiras chances de quebra cedidas pela tcheca para devolver o 6/4, em 53 minutos.

Muchova conseguiu retomar o grande aproveitamento no terceiro set para garantir a vitória. A tcheca chegou a vencer 16 pontos seguidos no serviço, perdendo apenas seis no total, quatro logo no primeiro game, quando precisou salvar dois break points. Assim, com uma quebra conquistada no quarto game, garantiu a grande vitória por 6/3, em 43 minutos.

Nas semifinais em Zhuhai, na China, Muchova enfrenta a #10 Kiki Bertens, que passou com duas vitórias sobre a #20 Donna Vekic e a #24 Dayana Yastremska no Grupo Azaleia.