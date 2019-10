Tsitsipas vira contra Krajinovic e encara Federer nas semis de Basel

O #7 Stefanos Tsitsipas está na semifinal do ATP 500 de Basel, na Suíça. O grego avançou após vencer de virada o #46 Filip Krajinovic. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4, após quase duas horas de partida nesta sexta-feira (25).

Foi uma partida bastante apertada para o favorito. O cabeça de chave número três sofreu para fazer seu jogo valer contra um adversário regular, principalmente no primeiro set. As devoluções do grego não fizeram muito efeito no serviço do outro, na maior parte do tempo, e ele teve que ter paciência para vencer.

Na etapa inicial, Krajinovic teve 85% de aproveitamento com o primeiro saque, e somente precisou do segundo em 38% das vezes. Com isso, Tsitsipas foi pressionado e cometeu alguns erros não-forçados; foram 26 deles em toda a partida, mas que foram compensados com 38 winners. Ainda assim, não foi o suficiente para se salvar na primeira etapa, que teve triunfo do sérvio com duas quebras a seu favor.

Nas duas etapas seguintes, o favorito ficou mais firme. Tsitsipas fez valer ainda mais sua capacidade de aplicar aces, com 12 no total, e o aproveitamento com a devolução mais que dobrou, conseguindo assim três quebras e sofrendo apenas uma. A virada então estava aplicada após um duplo 6/4 para o grego.

Com o triunfo, Tsitsipas vai à semifinal do Swiss Indoors Basel e não poderia ter duelo mais difícil pela frente. Seu adversário será o atual bicampeão #3 Roger Federer, cabeça de chave número um e que joga em casa. O suíço ainda estará mais descansado que o oponente, pois avançou por W.O. após desistência do compatriota #17 Stan Wawrinka.