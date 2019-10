Thiem vence grande jogo contra Berretini e vai à final em Viena

O #5 Dominic Thiem está na decisão do ATP 500 de Viena, na Áustria. O dono da casa e maior favorito teve muito trabalho contra o #11 Matteo Berrettini na semifinal, mas conseguiu vencer de virada após mais de duas horas e meia. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3, neste sábado (26).

O jogo não poderia começar pior para o austríaco. Mesmo com a torcida contra, o italiano não sentiu nenhum um pouco a pressão e fez valer seu jogo. Com bolas profundas e bem anguladas, ele encurralou o adversário e mandou nos pontos.

A precisão do ‘desafiante’ foi incrível, obtendo 12 winners e apenas 7 erros não-forçados no primeiro set; Thiem teve 11 bolas para fora e somente seis acertos. Assim, Berrettini surpreendeu e levou a etapa inicial com três quebras a seu favor. Tudo parecia levar em direção a uma vitória do italiano em dois sets.

Foi então que Thiem percebeu que tinha que entrar no jogo do oponente. Não adiantava devolver as bolas fundas que recebia com uma tentativa de golpe forte e baixo, pois isso não dava certo. Então, ele passou a retornar com ainda mais profundidade e trabalhou melhor os pontos, na espera de um momento melhor para atacar.

Sua bela esquerda de uma mão só também apareceu na hora certa e o ajudou demais. Nesse cenário, ele inverteu a situação. Pressionado, Berrettini passou a arriscar mais e o resultado foi de 33 erros não-forçados ao final da partida. Thiem se valeu disso e, apesar dos altos e baixos que o jogo ainda teve, conseguiu se manter na partida.

Dali para frente, o austríaco somente teve um break point contra, em que acabou sendo quebrado, mas garantiu 11 a seu favor. Ele aproveitou quatro dessas chances, duas vezes em cada set, e triunfou. 2 sets a 1, de virada, e o austríaco cabeça de chave número 1 está na final do torneio que disputa em casa.

O adversário de Thiem na decisão do Erste Bank Open sairá do confronto entre o #14 Gael Monfils e o #15 Diego Schwartzman.