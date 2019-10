Thiem vira contra Schwartzman em Viena e conquista quinto título no ano

O #5 Dominic Thiem se sagrou campeão do ATP 500 de Viena, na Áustria, neste domingo (27). O dono da casa confirmou seu favoritismo depois de derrotar o #15 Diego Schwartzman por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, após quase duas horas e meia de partida.

Assim como na semifinal contra o #11 Matteo Berrettini, Thiem demorou para encontrar o seu ritmo e começou mal. Seu aproveitamento no primeiro set ficou abaixo da metade tanto no serviço quanto na devolução. Schwartzman então se aproveitou disso e passeou na etapa inicial. Foram três quebras a favor do argentino e uma vitória em apenas 43 minutos.

Após o susto no início, a variação, golpes precisos e backhand plástico do austríaco apareceram. Ele finalmente conseguiu tirar o adversário do seu ritmo de jogo, algo que estava tentando desde o começo. As quebras adquiridas, uma no segundo set e duas no terceiro, ainda foram dificultosas, mas saíram.

Na segunda parcial, os dois tenistas se mantiveram firmes no saque e o dono da casa somente conseguiu a vantagem no final. No último set, a quebra já foi conquistada no início, mas após uma longa disputa. Frustrado, Schwartzman ainda cedeu o serviço no último game e carimbou a faixa de campeão do oponente.

Com o triunfo, Thiem atinge a liderança em títulos no circuito da ATP neste ano, com cinco - um a mais que Federer, Nadal, Djokovic e Medvedev. Este é o segundo troféu dele em casa em 2019, já que também venceu em Kitzbühel em agosto.