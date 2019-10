Siniakova/Krejcikova estreiam com vitória em cima de Dabrowski/Xu no WTA Finals

Fechando o dia de jogos no WTA Finals de Shenzhen, a dupla thceca formada por Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova garantiu ótima vitória na tarde deste domingo (27) em cima da dupla formada por Gabriela Dabrowski e Xu Yifan. As parciais foram de de 6/4 e 6/2 e garantiu a dupla como líder do Grupo Roxo.

A dupla tcheca fez a partia perfeita na estreia do Finals. Boa comunicação, bons movimentos, serviço e devolução no ponto e boa leitura de jogo foram aspectos importantes para a vitória da dupla cabeça de chave seis.

Na primeira parcial da partida, Siniakova e Krejcikova conquistaram duas quebras de serviço (games três e cinco), e sofreram apenas uma - no quarto game, no serviço de Siniakova. A dupla foi superor na construção de pontos e na agressividade, aspectos essenciais para uma boa partida e dupla.

Na segunda parcial, a dupla tcheca conquistou quebra já no primeiro game e, no quarto game - serviço de Siniakova -, salvou dois break points para não perder a vantagem. No sétimo game, a dupla voltou a quebrar o serviço das adversárias e em seguida serviu para o jogo. Siniakova, sempre muito emotiva, quebrou a raquete quando perdeu um match point, mas logo em seguida serviu com pefeição para ficar com a partida.

O único ace da partida ficou com a dupla tcheca - disparado por Krejcikova -, enquanto que a única dupla falta ficou por conta da dupla canadense/chinesa - disparada por Xu. As europeias dispararam 13 winners a mais que as rivais (19 contra seis) e marcaram quatro erros não-forçados a menos (10 contra 14).

A dupla tcheca segue em busca do primeiro título no WTA Finals, tendo chegado perto na edição passada, quando fizeram a final, mas perderam o título para Kristina Mladenovic e Timea Babos. Na outra partida deste domingo (27) pelo Grupo Roxo, Barbora Strycova e Su-Wei Hsieh venceram Samantha Stosur e Shuai Zhang com parciais de 6/4, 4/6 e 10-5.