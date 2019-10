Thiago Monteiro supera Coria e é campeão do Challenger de Lima

O #97 Thiago Monteiro levantou mais um troféu de Challenger neste domingo (27). O brasileiro faturou o título em Lima após derrotar na final o #131 Federico Coria. Foi uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7(7) e 6/4, após duas horas e meia de duração.

Monteiro poderia ter finalizado a decisão de forma bem mais rápida. O brasileiro dominou o início da partida e estava com o jogo nas mãos. Ele aplicou golpes muito bem angulados e precisos, e forçou o oponente a sair da zona de conforto e errar.

O domínio foi tão grande do cearense que, no set inicial, conseguiu 86% de aproveitamento no primeiro saque e incríveis 100% com o segundo. A primeira etapa, assim, foi um passeio. Foram duas quebras para o tenista de Fortaleza, uma no segundo game e outra no último, e veio a vitória em menos de meia hora.

Por boa parte da segunda etapa, Monteiro seguiu dominando. Ele chegou a sacar para o jogo em 5/3, mas cedeu o game de serviço e viu o oponente se recuperar na partida. Os dois foram para o tie-break então, e, mais uma vez, o brasileiro perdeu depois de estar na frente. Placar parcial de 7/6, com 9-7 no desempate, a favor do argentino.

No set decisivo, o cearense cansou de tomar viradas e resolveu responder na mesma moeda. Foi a vez dele sair atrás, com quebra contra no segundo game, mas conseguir voltar para a partida. O troco veio logo depois e a recuperação na hora exata, no 4/4. Dessa vez, ele não desperdiçou ao sacar para a partida e fechou a conta.

Com o resultado, Thiago Monteiro fatura o seu oitavo título na carreira, entre Challengers (três com este) e Futures. Esse é o segundo torneio deste nível que o brasileiro conquista neste ano - em janeiro, ele também saiu campeão de Punta Del Leste, no Uruguai.