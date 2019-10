Zverev passa por cima de Verdasco e estreia com vitória em Paris

O #6 Alexander Zverev está na terceira rodada do Masters 1000 de Paris. Após sair de bye na primeira rodada, o alemão estreou com vitória tranquila contra o #49 Fernando Verdasco. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em apenas 57 minutos de jogo, nesta terça-feira (29).

Zverev passeou em quadra neste duelo. Não houve algum aspecto da partida que ele não tenha dominado. No saque, beirou a perfeição, com mais de 80% de aproveitamento tanto com o primeiro serviço quanto com o segundo - novw aces também foram anotados para colaborar a seu favor.

Além disso, o alemão teve ótimo aproveitamento com a devolução e venceu quase metade dos pontos iniciados pelo adversário, com 23 entre 50. Ele se aproveitou de um Verdasco que não conseguiu se impor em momento nenhum. O espanhol venceu apenas 54% das vezes em que sacou e teve péssimos 13% de acerto ao devolver.

Com esse cenário, foi apenas uma questão de tempo para que Zverev levasse a vitória. No primeiro set, somente um game perdido e duas quebras anotadas. A segunda etapa foi um pouco mais lenta, mas ainda dominada pelo número seis do mundo, com mais dois breaks na conta. Placar final de 2 a 0 após rápidos sets.

Na próxima rodada do Paris Rolex Masters, o alemão enfrenta o vencedor do confronto entre o #28 Denis Shapovalov e #12 Fabio Fognini. Zverev irá garantir vaga no ATP Finals, em Londres, se chegar à final em Paris.