Tsonga surpreende e elimina Berrettini na segunda rodada em Paris

O #35 Jo-Wilfried Tsonga fez estrago mais uma vez no Masters 1000 de Paris. Depois de derrotar o #22 Andrey Rublev na estreia, o convidado do torneio surpreendeu mais uma vez e venceu o #9 Matteo Berrettini na segunda rodada. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em pouco menos de uma hora e meia, nesta quarta-feira (30).

Tudo deu certo para Tsonga na partida. Ele aproveitou o fato do saque do adversário, que geralmente faz diferença, estar em uma noite mais fraca - 61% de aproveitamento com o primeiro serviço e 42% com o segundo - e não permitiu que o outro entrasse no jogo. O francês venceu quase metade (46%) dos pontos em que devolveu por conta disso.

O principal ponto de destaque foi o maior poder de decisão do dono da casa nos momentos importantes. Ele salvou o mesmo número de break points contra que o oponente (três), mas ficou contra a parede apenas quatro vezes, então somente sofreu uma quebra. Já Berrettini perdeu o serviço três vezes.

A primeira parcial foi bastante disputada, com games longos e vitória de Tsonga somente no final. Ele conseguiu um break no início, levou o troco e apenas conseguiu voltar à liderança no 5/4. No segundo set, a quebra veio no placar parcial de 3/2 e o francês confirmou seus saques para fechar a conta em 2 a 0.

Berrettini é o oitavo na luta pelo ATP Finals, torneio disputado em Londres com os oito melhores tenistas do ano. Ele terá que secar Gaël Monfils, Stan Wawrinka e Alex de Minaur para garantir sua vaga.

Na terceira rodada do Rolex Paris Masters, o adversário de Tsonga será o #36 Jan-Lennard Struff, que vem de vitória sobre o #8 Karen Khachanov​​​​​​​, atual campeão do torneio.