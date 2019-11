Nadal supera Tsonga e segue às semifinais em Paris

Disputando seu primeiro torneio após o título do US Open, o #2 Rafael Nadal garantiu vaga nas semifinais do Masters 1000 de Paris ao derrubar o #35 Jo-Wilfried Tsonga, campeão de 2008. Fechando os trabalhos em Paris-Bercy nesta sexta-feira (1º), o espanhol precisou de 1h36 para bater o dono da casa com parciais de 7/6(4) e 6/1. Este foi o 14º encontro entre os tenistas, e a décima vitória de Nadal.

Com um ótimo aproveitamento de primeiro serviço no set inicial - 92% -, Tsonga conseguiu equilibrar muito bem a partida, não enfrentou nenhum break point e até venceu mais pontos na parcial inicial - 37 a 33. Isso, porém, não foi suficiente. Os saques afiados dos tenistas levaram a série para o tiebreak. O francês conseguiu buscar duas mini-quebras que cedeu, mas Nadal encaixou o jogo no final e venceu quatro dos últimos cinco pontos para fazer 7/6(4), em 59 minutos.

Na segunda parcial, Nadal manteve um aproveitamento incrível de primeiro serviço - só perdeu um ponto nessa situação neste set, e dois no total - e pressionou muito na recepção. Tsonga não venceu nenhum dos sete pontos que disputou com seu segundo saque, cometeu duas duplas faltas e não conseguiu resistir nos dois break points que cedeu, sendo quebrado em ambos e não conseguindo oportunizar nenhum. Assim, o espanhol fechou com confortável 6/1, em 37 minutos.

Por uma vaga na final do Rolex Paris Masters, Nadal enfrenta o #28 Denis Shapovalov, que vem de vitória arrasadora sobre o #13 Gael Monfils, por duplo 6/2. O confronto direto entre os dois está empatado, com uma vitória para cada.