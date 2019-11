Djokovic arrasa Tsitsipas e marca encontro com Dimitrov nas semis do Masters 1000 de Paris

Buscando o pentacampeonato no Masters 1000 de Paris, o #1 Novak Djokovic teve uma exibição de gala nesta sexta (1) e, sem tomar conhecimento, atropelou o grego #7 Stefanos Tsitsipas, em apenas 58 minutos de partida. O sérvio triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, e avançou às semis do torneio.

Atuando com perfeição, Djokovic foi dominante do início ao fim. Diante de um adversário que não foi capaz de alcançar seu ritmo em momento algum, o número um do mundo encheu-se de confiança e conseguiu atacar de todos os lados.

No primeiro set, Nole abriu 5/0 rapidamente e chegou a sacar para aplicar um pneu, mas acabou sendo quebrado e viu Tsitsipas ganhar uma mínima sobrevida. Porém, a reação parou por aí. Logo em seguida, o sérvio voltou a obter um break e fechou em 6/1.

Errando muito e mostrando-se bastante frustrado, o grego não mudou o panorama do jogo na segunda parcial. Assim como na anterior, Djokovic fez 4/1 com tranquilidade e, a partir daí, apenas controlou a vantagem no placar para decretar a vitória por 6/2.

Dimitrov vence e encara Djoko nas semis

O adversário de Djokovic nas semifinais do Rolex Paris Masters vai ser o búlgaro #27 Grigor Dimitrov, que bateu o chileno #42 Cristian Garin por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5. Em sua campanha, o ex-top 3 do mundo, que aos poucos vai retomando seu bom nível de tênis, derrotou nomes como David Goffin e Dominic Thiem.

Esse vai ser o décimo duelo entre Nole e Dimitrov. No confronto geral, o sérvio lidera com folga: 8 a 1. A última vez que os tenistas se encontraram foi em 2018, no Masters 1000 de Cincinnati, onde o atual líder do ranking triunfou de virada.