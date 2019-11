Impecável, Djokovic vence Shapovalov e conquista o pentacampeonato em Paris

Os anos passam, mas o #1 Novak Djokovic segue impecável. Neste domingo (3), o sérvio jogou um tênis de alto nível e conquistou o Masters 1000 de Paris pela quinta vez na carreira ao derrotar o jovem canadense #28 Denis Shapovalov por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h05 de uma partida relativamente tranquila.

Esse foi o 34º torneio da série Masters conquistado por Nole. Ao todo, são 77 títulos de simples comemorados. Porém, isso não impedirá Djokovic de perder o posto de número um para Rafael Nadal. Para recuperá-lo, o sérvio precisará chegar a decisão do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano.

No jogo contra Shapovalov, o sérvio foi praticamente perfeito. Diante de um adversário focado em ir para cima e bater forte na bola, Djokovic conseguiu alongar os pontos, se manteve sólido e consistente e aproveitou muito bem os momentos de oscilação do canadense, que mesmo sacando com potência - foram 14 aces -, cometeu erros em grande escala e praticamente não teve chances de reação.

Em ambos os sets, Nole precisou apenas de uma quebra para triunfar. No primeiro, abriu 3/0 logo no início e controlou a vantagem até o fim com uma ótima porcentagem de 1° serviço e, principalmente, com as devoluções. No segundo, contou com erros bobos de Shapovalov no sétimo game e fez valer a superioridade mínima no placar para fechar em 6/4 e conquistar o título.