Sinner derrota Tiafoe e sai na frente no Grupo B do Next Gen Finals

O wildcard #95 Jannik Sinner estreou com vitória no Next Gen ATP Finals, em Milão, Itália. O dono da casa abriu vantagem no Grupo B do torneio após derrotar o #47 Frances Tiafoe por 3 sets a 1. As parciais foram de 4/3(4), 4/2, 4/2 e 4/2, em uma hora e meia de partida nesta terça-feira (5).

As regras no ATP Finals da nova geração são um pouco diferentes. O jogo é disputado em melhor de cinco sets, e as parciais chegam ao seu final quando alguém ganha quatro games, e não seis. Com esse cenário, apenas uma quebra pode acabar com as esperanças de um dos tenistas naquela parcial, e Sinner soube muito bem se utilizar disso.

O italiano entrou em quadra com a intenção de fazer valer seu saque, pois tinha em mente o quão importante é o serviço em uma partida nessas condições; e foi o que ele fez. O dono da casa anotou incríveis 14 aces, o dobro do seu adversário. Além disso, o aproveitamento de primeiro e segundo saques foram, respectivamente, de 84% e 52%, ambos acima do oponente também.

Sinner ainda foi preciso em se salvar quando esteve contra a parede. Ele teve quatro break points contra, mas conseguiu se recuperar em todos. Enquanto isso, Tiafoe teve apenas um a mais, mas perdeu o saque três vezes e confirmou somente em duas ocasiões. O italiano teve então a vitória em suas mãos.

No primeiro set, o equilíbrio reinou e os dois foram para o tie-break. O norte-americano triunfou no desempate, por 7-4, e saiu na frente o placar. No restante do jogo, porém, houve domínio de Sinner. Ele aplicou um triplo 4/2, com uma quebra em cada etapa, e garantiu o triunfo de virada.

Com a vitória, o italiano fica empatado com o #73 Mikael Ymer, em primeiro lugar, no grupo B. O sueco também surpreendeu um favorito ao vencer, pelo mesmo placar, o #55 Ugo Humbert. Os dois tenistas terão confronto direto na próxima rodada para definir quem fica na liderança.