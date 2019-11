Ruud leva a melhor em batalha contra Davidovich Fokina e vence a primeira no Next Gen Finals 

Depois de estrear com derrota no Next Gen Finals, o #56 Casper Ruud conseguiu dar a volta por cima e saiu de quadra vitorioso nesta quarta-feira (6). Enfrentando o espanhol #87 Alejandro Davidovich Fokina, o norueguês suou a camisa para triunfar por 3 sets a 2, parciais de 3/4 (2), 4/3 (2), 4/2, 3/4 (2) e 4/1.

A batalha, travada com muita intensidade do início ao fim, foi decidida no detalhe. Os dois primeiros sets, decididos no tie-break, foram idênticos, com cada tenista levando a melhor em um deles. O jogo seguia em alto nível até a terceira parcial, onde Fokina sentiu uma lesão no joelho que quase o fez abandonar a partida.

Após receber atendimento médico, o jovem espanhol voltou à quadra e seguiu lutando, mesmo depois de perder o set por 4/2. A recompensa veio no set seguinte, onde já conseguia se mexer melhor e colecionava ótimos golpes. Novamente no tie-break, Davidovich Fokina foi superior e levou a decisão para o quinto e último set.

Entretanto, o espanhol não conseguiu repetir a boa atuação e sucumbiu diante de Ruud, que não deixou o ritmo cair e atropelou. Conquistando duas quebras de saque, o norueguês fechou em 4/1 e garantiu sua primeira vitória no torneio.

Na última rodada do Grupo A, Ruud vai encarar o australiano Alex de Minaur, líder do grupo isolado e invicto até aqui. Já Davidovich Fokina, praticamente eliminado, mede forças com o sérvio Miomir Kecmanovic, que soma um triunfo e uma derrota.