Sinner passa por cima de Ymer e vai às semis no Next Gen Finals

O #95 Jannik Sinner está nas semifinais do Next Gen ATP Finals, em Milão. O italiano garantiu a vaga com uma rodada de antecedência, no Grupo B, após vencer facilmente o #73 Mikael Ymer por 3 sets a 0, com direito a pneu. As parciais foram de 4/0, 4/2 e 4/1, em apenas 59 minutos de duração total.

Assim como na sua estreia contra o #47 Frances Tiafoe, Sinner foi muito firme em seu serviço. A manutenção do saque é fundamental em jogos nessas condições e o italiano não deixou que isso escapasse. Ele colocou o primeiro serviço em quadra em 73% das vezes, e entre esses pontos, venceu 84%.

O dono da casa também pressionou muito com a devolução. A estratégia deu ainda mais certo ao ter um adversário nervoso no início da partida e que não conseguiu manter seu jogo. Com isso, Sinner triunfou em mais da metade dos pontos iniciados pelo oponente (52%) e pode controlar as ações.

Mais uma vez, o italiano ficou contra a parede em cinco ocasiões, mas se recuperou em todas. Já Ymer, teve oito break points contra e salvou apenas metade. Duas dessas quebras vieram somente no primeiro set, em que o italiano venceu todos os games, e permitiram o pneu anotado. Nas outras duas parciais, o sueco até conseguiu se segurar mais, mas cedeu à pressão uma vez em cada e se viu derrotado pela primeira vez no torneio.

Com o resultado, Sinner está garantido nas semifinais. Aos 18 anos, o italiano é o mais jovem tenista dentro do top 100 da ATP. A vitória sobre Ymer foi a segunda mais rápida na história do torneio, com apenas um minuto a mais em relação ao triunfo de Alex De Minaur contra Liam Caruana no ano passado.