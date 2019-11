Sólido, De Minaur vence Tiafoe e avança à grande decisão do Next Gen Finals

Vindo de campanha excepcional do Next Gen Finals, o australiano #18 Alex De Minaur venceu mais uma e se garantiu na final do torneio. Enfrentando o norte-americano #47 Frances Tiafoe, triunfou por 3 sets a 1, parciais de 4/2, 4/1, 0/4 e 4/2, em 1h16 de partida.

Dominando as ações desde o começo do jogo, De Minaur foi superior emplacou uma sequência de bons golpes para conquistar a quebra logo no terceiro game e abrir 3/1. Em seguida, aproveitou a vantagem sacou firme e fechou o primeiro set em 4/2.

Embalado, o australiano voltou atropelando e conseguiu dois breaks seguidos, abrindo 3/1. Novamente sacando para fechar a parcial, De Minaur não perdoou e venceu por 4/1.

Lutando para se manter vivo na partida e no torneio, Tiafoe esboçou uma reação. Sacando melhor e aproveitando as oportunidades dadas por De Minaur, o norte-americano conseguiu duas quebras e fechou o terceiro set em 4/0, colocando fogo no jogo.

O quarto set foi o mais disputado da partida, com ambos sacando bem e oferecendo poucas chances na parcial. Quando tudo parecia que seria decidido no game desempate, De Minaur conquistou a quebra decisiva e selou a vitória por 4/2.

Na grande decisão do Next Gen Finals, De Minaur encara o vencedor do confronto entre o sérvio #60 Miomir Kecmanovic e o italiano #95 Jannik Sinner. Os tenistas estão em quadra nesse momento.