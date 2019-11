Sinner leva susto, mas vence Kecmanovic de virada e vai à decisão do Next Gen Finals

Vindo de boa campanha do Next Gen Finals, o italiano #95 Jannik Sinner se garantiu na final do torneio. Enfrentando o sérvio #60 Miomir Kecmanovic, venceu por 3 sets a 1, parciais de 2/4, 4/1, 4/2 e 4/2, em 1h18 de partida.

No primeiro set, Kecmanovic surpreendeu Sinner e conseguiu uma quebra de saque logo no terceiro game, abrindo 3/1. Em seguida, sacou firme para selar a vitória no primeiro set por 4/2 e largar na frente na semifinal.

No entanto, Sinner voltou para o segundo set mais concentrado que Kecmanovic e conquistou o break no quarto game, abrindo 3/1. Sacando para fechar, o italiano não deu chances e empatou o confronto.

Na sequência, só deu Sinner. O italiano foi superior nas trocas de bola conseguiu a quebra no momento decisivo no terceiro e quarto set, selando a vitória e a classificação para final do Next Gen Finals. A decisão acontece neste sábado, às 17h (de Brasília), contra o australiano #18 Alex De Minaur.