Mladenovic e Barty vencem, e primeiro dia do confronto pela Fed Cup termina empatado

Na madrigada deste sábado (9) arrancou a Fed Cup, competição de países do circuíto WTA. Em quadra, disputam o título a França e a Austrália (dona da casa). Abrindo o dia, #40 Kristina Mladenovic venceu com facilidade a #51 Ajla Tomljanovic por 6/1 e 6/1 em 1h13, dando o primeiro ponto do dia à França. A número 1 do mundo, Ashleigh Barty, entrou em quadra com a missão de impedir que o país ficasse em desvantagem e fez bem, fazendo 6/0 e 6/0 na #45 Caroline Garcia em 58 minutos.

Na primeira partida do dia, Mladenovic não deu qualquer chance para a adversária dona da casa. A francesa conquistou um total de seis quebras de serviço (de sete ao todo) e foi quebrada uma única vez, no segundo set. A ex top 10 disparou o único ace da partida e cometeu três dupla faltas a menos que Ajla, que fechou com sete. O grande segredo para a vitória estrondosa da francesa foi a agressividade, que fica clara nos números: 16 winners contra duas e 17 erros não-forçados contra 18 da australiana.

Kristina fez bem em sua partida para conquistar o primeiro ponto do dia contra as donas da casa e deixou a atmosfera mais leve para a ex parceira de dupla, Caroline Garcia, que logo em seguida entrou em quadra para enfrentar a líder do ranking.

Se a partida de Mladenovic foi estrondosa, a de Barty foi uma explosão. A australiana dominou por completo e conquistou seis quebras de serviço contra a francesa (que não conseguiu confirmar seus games se saque nenhuma vez), a astraliana não sofreu quebra e em apenas 58 minutos conquistou a vitória para o país, impedindo que a França tivesse grande vantagem.

Barty disparou enormes 16 winners contra apenas três de Garcia; a australiana cometeu ainda oito erros não-forçados contra 16 (o dobro!) da francesa. A australiana disparou todos os oito aces da partida e cometeu apenas uma dupla falta, mesmo número que Caroline.

No próximo domingo (10), França e Austrália terão o segundo dia de competição e buscarão o título da Fed Cup. Kristina Mladenovic entrará em quadra para enfrentar Ashleigh Barty enquanto que Caroline Garcia enfrentará Ajla Tomljanovic. Caso aconteceça uma vitória para cada país, a decisão será feita na partida de dupla, onde Ashleigh Barty fará parceria com Sam Stosur para enfrentar Kristina Mladenovic e Caroline Garcia.