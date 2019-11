Mladenovic/Garcia vencem Barty/Stosur e dão título da Fed Cup à França

A França conquistou neste domingo (10) seu terceiro título de Fed Cup (1997, 2003, 2019) com a excelente performance de Kristina Mladenovic e Caroline Garcia. Em duelo de vencedoras de Grand Slam, as francesas venceram as australianas donas da casa Ashleigh Barty e Sam Stosur por 6/4 e 6/3, em 1h18, em Perth, Austrália.

Apesar de terem todo o apoio da torcida, Barty e Stosur não foram capazes de lidar com uma das ex melhores duplas do mundo. As francesas começaram a partida sofrendo quebra (em game de serviço da Garcia), mas no quarto game normalizaram o placar e no no décimo conquistaram a quebra que rendeu o primeiro set.

Mladenovic e Garcia performaram com melhor precisão, fazendo cinco winners e cometendo seis erros, enquanto as australianas fizeram dois bolas vencedoras e 13 erros não-forçados.

Foto: Divulgação/Fed Cup

Na segunda parcial, Barty e Stosur melhoraram o ritmo de jogo, mas ainda não foram capazes de inibir a dupla francesa. Elas conquistaram quebra no segundo game e salvaram quatro break points no decorrer do set (três no terceiro game e um no sétimo). As australianas chegaram a slavar break points/match points no oitavo game, mas logo em seguida as francesas serviram para o jogo e concretizaram a vitória.

Ambas as duplas dispararam um ace durante a partida e apenas a dupla francesa cometeu dupla falta, uma. Mladenovic e Garcia fizeram 19 winners e 14 erros não-forçados, contra sete winners e 17 erros não-forçados das adversárias.

Kristina Mladenovic tem destaque especial no título da França: a ex-top 10 venceu suas duas partidas de simples e ainda contribuiu em dupla. Além da jovem, fizeram parte do time França: Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Alizé Cornet e Fiona Ferro. Julien Benneteau, capitão da equipe, se torna o 27º campeão da Fed Cup. Uma boa forma de começar sua campanha pelo país.

A temporada WTA se encerra oficialmente com o término da Fed Cup. Agora, restam os jogos finais do cicruito masculino (ATP) e em breve o tênis mundial entrará em recesso até que a temporada 2020 comece.