Tsitsipas bate Medvedev pela primeira vez e estreia com vitória no ATP Finals

Depois de cinco tentativas, o #6 Stefanos Tsitsipas enfim encerrou a freguesia diante do #4 Daniil Medvedev. Nesta segunda (11), na estreia do Grupo Andre Agassi, o grego demonstrou força técnica e mental para bater o russo por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 6/4, em 1h42 de partida, e iniciou sua caminhada no ATP Finals com vitória.

Disputando o torneio pela primeira vez, Tsitsipas encontrou logo de cara um dos seus maiores algozes do circuito. Até aqui, os tenistas haviam se enfrentando cinco vezes e o russo havia levado a melhor em todas. Porém, diante de uma O2 Arena lotada, o grego jogou com muito foco do início ao fim e foi recompensado.

Em um duelo decidido no detalhe, vale destacar a ótima porcentagem de Tsitsipas com seu primeiro serviço: 89% dos pontos ganhos. Além disso, o atleta da Grécia não cedeu um break point sequer ao russo, que por sua vez acabou sendo quebrado na segunda parcial.

Campeão do Next Gen Finals no ano passado, o tenista de 21 anos chega ao Torneio dos Campeões da ATP buscando surpreender e se colocar de vez no posto de um dos melhores do mundo. Agora, Tsitsipas espera o outro confronto do grupo, que acontece ainda hoje: Rafael Nadal x Alexander Zverev.