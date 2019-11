Atual campeão, Zverev surpreende Nadal e estreia com vitória no ATP Finals

O #7 Alexander Zverev largou na frente no grupo André Agassi no ATP Finals, em Londres. O alemão surpreendeu o #1 Rafael Nadal e venceu por 2 sets a 0. As parciais foram de 6/2 e 6/4, em partida de pouco menos de uma hora e meia de duração, nesta segunda-feira (11), em Londres.

O atual campeão veio para quadra sem medo de encarar o número um do mundo. Zverev dominou a partida desde o início e não deu sossego para o favorito. Tanto no serviço quanto recebendo, o alemão fez valer o seu jogo e encurralou o oponente, que mesmo se defendendo bem, não conseguiu chegar em todos os golpes vindos do outro lado. Foram 20 winners no total a favor do vencedor.

O jogador natural de Hamburgo teve incríveis 88% de aproveitamento com o primeiro serviço, ocasião que ocorreu em 69% das vezes em que sacou. Além disso, ele venceu 45% dos pontos iniciados pelo adversário. Com esse cenário, a partida ficou fácil de controlar e foi uma questão de tempo para que conseguisse a vitória.

Zverev não cedeu um break point sequer em toda a partida. Enquanto isso, Nadal ficou contra a parede por quatro vezes, e apenas se salvou em uma. Foram duas quebras para o alemão no primeiro set e uma no segundo, logo no primeiro game. Placar final de 2 a 0 e triunfo para o número 7 do mundo.

Com o resultado, Alexander Zverev lidera o Grupo André Agassi ao lado do #6 Stefanos Tsitsipas. O grego também estreou com vitória em dois sets contra o #4 Daniil Medvedev.