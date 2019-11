Kubot/Melo perdem para Klaasen/Venus e correm risco no ATP Finals

Lukasz Kubot e Marcelo Melo foram derrotados na segunda rodada do grupo Jonas Bjorkman do ATP Finals. A dupla perdeu pela primeira vez no torneio, para Raven Klaasen e Michael Venus. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h12, nesta terça0feira (12).

O jogo foi bastante equilibrado desde o início. Ambas as duplas sabiam da importância de seus serviços e se mantiveram firmes. Klaasen e Venus tiveram 86% de aproveitamento com o primeiro saque e 62% com o segundo. Enquanto isso, Kubot e Melo anotaram 74% e 58% respectivamente.

Essa pequena diferença para o sul-africano e o neozelandês, porém, foi o suficiente para lhes dar a vantagem na partida. Eles conseguiram ser um pouco melhores na devolução e aproveitaram as chances que tiveram. Foram três break points a favor, e dois resultaram em quebras; enquanto isso, a dupla do brasileiro somente teve uma oportunidade de vencer no saque adversário e desperdiçou.

No primeiro set, a quebra veio logo no segundo game de serviço de Kubot e Melo; o saque simplesmente não fez efeito e eles venceram somente um ponto. Já na segunda etapa, os dois se seguraram até o final. Ainda assim, frustrados por não conseguirem jogar no serviço dos oponentes, tomaram a quebra no penúltimo game e viram os adversários sacarem para fechar o jogo.

Com o resultado, o brasileiro e o polonês precisam ganhar sua última partida na fase de grupos para poder avançar. Eles farão confronto direto com Rajeev Ram e Joe Salisbury, que também tem uma vitória e uma derrota. Quem vencer, está garantido nas semis.