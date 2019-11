Tsitsipas vence Zverev com autoridade e se garante nas semis do ATP Finals

O #6 Stefanos Tsitsipas está nas semifinais do ATP Finals, disputado em Londres. O grego garantiu a vaga com uma rodada de antecedência ao vencer o #7 Alexander Zverev pelo Grupo André Agassi. A vitória foi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h15, nesta quarta-feira (13).

Zverev não conseguiu repetir o belo tênis que fez com vencesse Rafael Nadal na estreia. O alemão foi encurralado na linha de base e não conseguiu ter resposta para os golpes do adversário. Seu segundo saque, que foi um grande problema no começo de temporada, voltou a decair e o deixou na mão; ele venceu apenas 28% dos pontos nesse cenário.

Enquanto isso, Tsitsipas teve exatamente o dobro (56%) do aproveitamento de segundo serviço. Além disso, o grego anotou 86% de pontos ganhos com o primeiro saque e 43% de sucesso com a devolução; Zverev ficou com 76% e 23%, respectivamente. Não houve um aspecto que não tenha sido dominado pelo número seis do mundo, que também teve 23 a 17 em winners, e 11 a 18 em erros não-forçados.

Com isso, Tsitsipas colocou o oponente contra a parede por sete vezes. O alemão conseguiu se recuperar na maioria, mas ainda cedeu três quebras. Já o grego, teve apenas um break point contra e conseguiu se salvar, para garantir a supremacia na partida. Dois sets com pouco menos de 40 minutos cada e a vitória estava garantida.

O domínio de Tsitsipas sobre Zverev se repete, assim, mais uma vez - até hoje os dois se enfrentaram cinco vezes e o grego perdeu apenas uma. Após o triunfo, ele está classificado para as semis com uma rodada de antecedência.

A última partida de Tsitsipas na fase de grupos será contra o #1 Rafael Nadal, que tem uma vitória e uma derrota. Zverev foi o responsável por surpreender o espanhol e decide vaga diante na rodada decisiva diante do #4 Daniil Medvedev.