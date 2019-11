Thiem elimina atual campeão Zverev em sets diretos e vai à decisão do ATP Finals

O #5 Dominic Thiem derrubou o atual campeão #7 Alexander Zverev e garantiu sua vaga na final do ATP Finals. Thiem precisou de 1h35 para eliminar o alemão com parciais de 7/5 e 6/3, neste sábado (16), em Londres. O austríaco é o segundo tenista de seu país a participar do torneio e nunca havia passado da fase de grupos – o outro foi o ex-número um do ranking, Thomas Muster.

Thiem agora aumentou a vantagem para seis a dois em confrontos contra Zverev. O último confronto entre eles ocorreu nas quartas de final em Roland Garros com vitória para o austríaco em sets diretos. Com este resultado, o alemão não será capaz de defender os pontos da final já que foi campeão na temporada passada em cima de Novak Djokovic.

A primeira série começou equilibrada. Zverev chegou a ameaçar dois games de serviço, mas não conseguiu aproveitar nenhuma oportunidade. Sacando em 5/6, o atual campeão do torneio cometeu uma dupla falta e viu Thiem vencer a primeira parcial por 7/5, em 52 minutos. Apesar dos dois tenistas garantirem bom desempenho com pontos ganhos com o primeiro serviço, o alemão só pontuou 33% quando precisou de seu segundo saque.

No segundo set, Thiem seguiu com o percentual de pontos ganhos com o primeiro serviço acima de 80%, ao vencer 18 pontos de 22 disputados. Zverev novamente teve chances de quebrar seu adversário duas vezes e outra vez não aproveitou. Em compensação, o austríaco aproveitou uma chance das três que teve no sexto game e foi o suficiente para abrir 4/2 de vantagem.

Com cada tenista confirmando seu serviço, Thiem sacou em 5/3 e no primeiro match point liquidou a partida com uma direita vencedora na paralela. Com esta vitória, Thiem passa Daniil Medvedev e voltará a ser o número quatro do mundo, igual sua melhor posição no ranking da ATP.

Para Thiem, chegar à final é um grande sonho que está se realizando. “Este é um dos melhores torneios de todo ano, um dos mais prestigiados do ano e estou tendo a oportunidade de jogar a final amanhã. É irreal para mim. Poder vencer o atual campeão, um bom jogador, um jogador inacreditável, é sempre uma ótima conquista e eu estou muito feliz.” Esta será a sétima final de Thiem na temporada, duas a menos que Daniil Medvedev, líder do ano neste quesito.

Dominic Thiem enfrenta na decisão o #6 Stefanos Tsitsipas, que derrubou nas semifinais o #3 Roger Federer. Os dois farão final inédita no Torneio dos Campeões nesta temporada. O grego está fazendo sua estreia no ATP Finals e é o tenista mais jovem desta edição - 21 anos. Caso o austríaco seja campeão, ele será o jogador que mais venceu títulos na temporada – até o momento está empatado com Novak Djokovic, com cinco títulos para cada. Na fase de grupos, o austríaco venceu de virada o próprio Djokovic, além de ter batido também Roger Federer.