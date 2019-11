Mahut/Herbert derrotam Klaasen/Venus e conquistam ATP Finals pela primeira vez

Os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut faturaram o último título da temporada de duplas masculinas na ATP. Os franceses se consagraram campeões do ATP Finals, disputado em Londres, ao derrotarem o sul-africano Raven Klaasen e o neo-zelandês Michael Venus. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, neste domingo (17).

Herbert e Mahut incomodaram muito os adversários desde o início, principalmente com a devolução. A dupla variou bastante os seus retornos de saque e encurralou os oponentes no fundo da quadra, com muitas bolas profundas e no corpo dos tenistas do outro lado. Isso resultou em um aproveitamento de 41% para eles nesse cenário.

Venus e Klaasen tiveram apenas 68% de sucesso com o primeiro serviço e 38% com o segundo. Enquanto isso, os franceses se mantiveram firmes no seu saque, com 83% e 50% de aproveitamento, respectivamente. Esses números foram fundamentais para fazer a diferença a favor de Mahut e Herbert nos momentos decisivos.

O sul-africano e o neo-zelandês até fizeram um bom trabalho quando estiveram contra a parede, conseguindo se salvar cinco vezes - o problema é que eles enfrentaram essa situação sete vezes, e assim, sofreram uma quebra em cada set. Os franceses tiveram quatro break points contra, mas se recuperaram em todos. No fim das contas, vantagem e vitória para os cabeças de chave número seis contra os cabeças número cinco.

Com o resultado, Mahut e Herbert finalmente levantam o troféu do Finals depois de bater na trave no ano passado. Os dois tiveram a um ponto de vencer o torneio em 2018, mas perderam por 2 sets a 1, com 13-11 no terceiro set, para os norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock na decisão. Este é o 15º título dos franceses juntos.