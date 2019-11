Bélgica derrota Colômbia e larga na frente no Grupo D da Copa Davis

A Bélgica estreou com vitória na fase de grupos da fase final da Copa Davis. Os representantes do país abriram vantagem no Grupo D após vencerem o duelo em melhor de três contra a Colômbia. O placar foi de duas vitórias, nos confrontos de simples, contra uma derrota, no duelo de duplas, a favor dos belgas.

O primeiro jogo da série foi entre Steve Darcis, pela Bélgica, e Santiago Giraldo pela Colômbia. O belga não teve a menor dificuldade em se impor na partida e garantiu uma vitória fácil. Em apenas uma hora, ele venceu por 2 a 0 em sets diretos (6/3 e 6/2) e colocou o seu país na frente no confronto.

No segundo duelo, a situação foi um pouco mais complicada para os europeus. David Goffin saiu atrás no marcador contra Daniel Elahi Galan, colombiano de 23 anos que está a 183 posições abaixo do número 11 do mundo no ranking da ATP. O belga, porém, conseguiu a virada e garantiu o triunfo não só na partida por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 6/3), mas também no placar geral contra a Colombia.

A Bélgica ainda viria a perder o terceiro jogo do dia, no duelo de duplas, mas nada que tenha comprometido a vantagem na classificação, que já estava garantida. Uma das melhores duplas do mundo, Juan-Sebastian Cabal e Robert Farah garantiram o único sucesso da Colombia no confronto. Apesar do favoritismo, a partida não foi fácil e os dois tiveram que batalhar para derrotar Sander Gille e Joran Vliegen por 2 a 1 (6/7(5), 6/4 e 7/6(3)), em duas horas e vinte minutos.

Com a vitória no duelo, a Bélgica assume a liderança do grupo D. A chave ainda conta com a Austrália, além da Colombia, que ainda não entrou em quadra.