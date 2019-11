Grã-Bretanha vence Alemanha e vai encarar Espanha nas semis da Copa Davis

A Grã-Bretanha está nas semifinais da Copa Davis. O país avançou após derrotar a Alemanha nas quartas de final. O placar geral foi de 2 jogos a 0; a terceira partida, de duplas, não foi necessária.

O confronto se iniciou com a partida entre Kyle Edmund e Philipp Kohlschreiber. O britânico não teve dificuldades para superar o alemão. Com 12 aces, ele jogou firme o tempo todo e colocou a pressão para o outro lado. O resultado foi uma vitória em sets diretos, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

A situação, porém, não foi nenhum pouco parecida com essa no segundo jogo. Daniel Evans teve que se superar para passar por Jan-Lennard Struff. O britânico venceu apesar de tudo, mas sequer chegou a quebrar o saque do adversário. Os dois sets em que triunfou foi através do tie-break.

Na primeira parcial, Evans sofreu até no tie-break e fechou por 8-6. A segunda etapa trouxe o pior momento do inglês, em que ele sofreu duas quebras e levou um passeio em meia hora do adversário, com resultado em 6/3 para o alemão. No set decisivo, o britânico voltou a ficar mais conciso no serviço e arrastou o oponente para o desempate novamente; dessa vez, ele conseguiu jogar mais tranquilo e perdeu apenas dois pontos.

Com o 2 a 1 para Daniel Evans, a Grã-Bretanha colocou duas vitórias no placar geral e nem precisou da partida de duplas. O país avançou às semifinais e terá agora um duelo complicado se quiser chegar à decisão. O confronto será contra a Espanha, que conta com o número 1 do mundo de simples, Rafael Nadal.