Thiago Monteiro estreia contra jovem tenista de apenas 14 anos no quali do ATP 250 de Doha

Nesta sexta-feira, o número 1 do Brasil e #89 do ranking mundial, Thiago Monteiro conheceu o adversário na estreia do ATP 250 de Doha, no Catar. O tenista cearense vai encarar o anfitrião Rashed Nawaf, de apenas 14 anos, que foi convidado pela organização do torneio.

Tratado como uma grande promessa do tênis no Catar, Nawaf foi convidado para participar de um jogo de future em outubro do ano passado, mas acabou sendo derrotado por 6/3 e 6/0 pelo alemão #460 Tobias Simon.

O confronto acontece no começo da manhã deste sábado, às 6h20 (de Brasília). Quem passar encara o vencedor da partida entre o francês #82 Gregoire Barrere o italiano #96 Salvatore Caruso.

Além da classificação para próxima fase, o vencedor acumula seis pontos no ranking mundial da ATP e recebe pouco mais de mais de 6,5 mil dólares. Ao todo, o torneio distribui mais de 1,3 milhões em premiação