Djokovic leva a melhor em batalha contra Anderson e garante vitória da Sérvia na ATP Cup

Os amantes do tênis tiveram um prato cheio na manhã deste sábado (4). Encerrando a primeira rodada do Grupo A da ATP Cup, Sérvia e África do Sul travaram uma verdadeira guerra, vencida no detalhe pela equipe européia, que levou a melhor nos dois jogos de simples e ganhou o confronto sem precisar decidir nas duplas.

No primeiro duelo do dia, o #34 Dusan Lajovic contou com o apoio dos fanáticos torcedores sérvios presentes em Brisbane para bater o jovem sul-africano #99 LLoyd Harris por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (4) e 6/3, em 2h15, e conquistar o primeiro ponto para seu país.

Para conseguir o triunfo de virada, Lajovic teve que se superar e elevar o nível. Após um primeiro set onde sofreu com as devoluções de Harris, o tenista sérvio melhorou bastante as porcentagens em seus games de saque e conseguiu encontrar brechas para superar o adversário, que mesmo com a derrota teve uma boa performance.

Na segunda partida de simples, foi a vez do #2 Novak Djokovic estrear na temporada e na competição. Em uma batalha de altíssimo nível, o sérvio sofreu, mas derrotou o sul-africano #91 Kevin Anderson, ex-top 10 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (5) e 7/6 (6), em 2h19.

Apesar de não jogar desde o ano passado, quando parou para cuidar do físico após Wimbledon, Anderson conseguiu equilibrar as ações. Depois de um começo avassalador de Djokovic, que abriu 4/1 rapidamente, o sul-africano devolveu a quebra, buscou o placar e conseguiu segurar o ímpeto do número dois do mundo.

Inspiradíssimo nas devoluções, o sérvio incomodou o gigante de 2,03 m em quase todos os games, mas mesmo assim não foi o bastante para evitar o tie-break na primeira parcial. O jogo seguiu disputado, com os tenistas trocando mini quebras ao longo do game desempate, até que Nole se impôs no momento decisivo.

Com uma belíssima bola vencedora após um longo rally, Djokovic conquistou o mini break que o fez obter dois set points. Anderson até salvou o primeiro com mais um ótimo saque, mas o sérvio aplicou um ace logo em seguida para fechar em 7/6 (7-5).

O panorama se manteve no segundo set. Com os dois servindo muito bem, pouquíssimas foram as chances ao longo da parcial, tendo em vista que ambos valorizaram bastante seus games de saque. Enquanto Novak teve apenas uma chance, Anderson chegou a ter triplo break point no oitavo game, mas viu o sérvio fechar todas as portas com direito a ace de 2° saque.

Assim como no set anterior, a decisão foi para o tie-break, onde o equilíbrio continuou até o fim. O sul-africano teve um set point com seu serviço, porém esbarrou mais uma vez no poder de luta de Djokovic, que não se rendeu, reverteu o marcador com uma passada fantástica e, subindo à rede, decretou a vitória por 7/6 (8-6).

Duplas encerram o confronto

Protagonista do triunfo, Djokovic voltaria à quadra para o duelo de duplas. Porém, o time sérvio optou por preservá-lo e colocou Nikola Cacic ao lado de Viktor Troicki. Eles irão encarar Raven Klaasen e Ruan Roelofse, que tentarão levar o ponto de honra para a África do Sul.