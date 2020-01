Nadal triunfa, Bautista Agut atropela e Espanha vence Geórgia na estreia da ATP Cup

Campeã da Copa Davis no final do ano passado, a Espanha estreou na ATP Cup na manhã deste sábado (4) e começou a campanha com o pé direito. Pela primeira rodada do Grupo B, disputado em Perth, os espanhóis venceram os dois jogos de simples e garantiram o triunfo sobre a Geórgia antes mesmo do duelo de duplas.

Abrindo o confronto, o #9 Roberto Bautista Agut confirmou o favoritismo e atropelou o georgiano #679 Aleksandre Metreveli. Sem tomar conhecimento, o espanhol venceu por duplo 6/0, aplicando uma 'bicicleta' sobre o adversário, em 1h12 de partida.

Para se ter noção da dominância espanhola no duelo, Bautista Agut perdeu apenas cinco pontos em seus games de saque durante todo o jogo, além de ter conquistado seis quebras - três em cada set. Apesar do placar devastador, Metreveli jogou acima de seu nível, o que não foi o bastante para equilibrar as ações diante do top 10 do mundo.

Em seguida, o líder do ranking #1 Rafael Nadal, principal nome na conquista da Davis e vindo de título em Abu Dhabi, debutou no torneio. Diante de um público que torcia efusivamente, o espanhol não jogou seu melhor nível de tênis, mas fez o necessário para superar o georgiano #26 Nikoloz Basilashvili em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h49.

Depois de passar um susto logo no começo do jogo, onde acabou sendo quebrado no primeiro game, Nadal se recuperou e passou a controlar o andamento da partida. Após devolver a quebra no game seguinte, o espanhol não deu mais chances ao georgiano, principalmente sacando, onde atingiu porcentagens de 80 e 71% de pontos ganhos com o 1° e o 2° serviço, respectivamente.

Sólido do fundo da quadra, o 'Toro Miúra' não precisou de muito para triunfar no set inicial. Com uma quebra no oitavo game, abriu 5/3 no placar e confirmou a vitória por 6/3 sem dificuldades.

Na segunda parcial, Nadal deu indícios de que ganharia mais uma vez com tranquilidade. Mas não foi bem assim. Após obter dois breaks e liderar o placar por 5/2, o espanhol acabou sendo quebrado quando sacou para o jogo e viu a vantagem diminuir para 5/4.

Servindo novamente para a vitória, o número um do mundo sentiu o momento mais uma vez, cometeu uma dupla falta boba e se viu com um break point contra. Com a bola na mão, jogou o forehand para fora e perdeu seu game de saque. Porém, como é de praxe, o canhoto não se deixou abater, foi para cima de Basilashvili e saiu com a quebra.

Agora, Nadal não seu sopa para o azar, parou de cometer erros desnecessários e, sem dar chances ao georgiano, decretou o triunfo por 7/5, garantindo o ponto que deu a vitória no confronto para a Espanha, uma das favoritas ao título da ATP Cup.

'Toro Miúra' poupado

Após ter representado seu país nas simples, Nadal iria voltar à quadra em Perth para o jogo de duplas, que encerra o confronto entre espanhóis e georgianos. Porém, quem formará a parceria com Pablo Carreno Busta será Feliciano Lopez. Eles enfrentarão Aleksandre Bakshi e George Tsivadze.