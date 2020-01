Defensora do título, Sabalenka despacha Gasparyan e avança em Shenzhen

A temporada WTA de 2020 começou oficialmente e a bielorrussa #12 Aryna Sabalenka entrou nela com o pé direito. Defendendo o título do WTA de Shenzhen, Sabalenka venceu na primeira rodada a qualifier russa #104 Margarita Gasparyan, parciais de 6/3 e 6/0, em 1h12.

Nervosismo por estar jogando a primeira partida do ano foi algo que durou apenas um game para a bielorrussa, que logo de cara precisou salvar dois break points e evitar de ficar em desvantagem prematura. Sabalenka foi a primeira a conquistar quebra, no quarto game - e logo em seguida foi quebrada.

No oitavo game, a atual campeã voltou a quebrar o serviço da adversária de 25 anos e em seguida só precisou servir para o set, fechando a parcial por 6/3 em seu segundo set point, após 45 minutos.

Na segunda parcial, Gasparyan desapareceu da partida. A russa sofreu três quebras contundentes nos games um, três e cinco e sequer chegou a ter break point a seu favor. Sabalenka precisou de apenas 27 minutos para fechar o segundo set e conquistar sua primeira vitória da temporada.

Gasparyan chegou a disparar um ace em sua breve partida no quadro principal do torneio e cometeu quatro dupla faltas - encerrando com 43% de aproveitamento no serviço. Sabalenka, muito superior no quesito, fez dois aces e uma dupla falta, ficando com 66% de aproveitamento no serviço.

Gasparyan também participou do torneio de duplas no torneio chinês, com a alemã Anna-Lena Friedsam. Elas perderam na rodada de estreia para a dupla cabeça de chave dois, formada pelas tchecas Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova.

Sabalenka, cabeça de chave um do torneio de duplas, faz parceria com Elise Mertens. Elas venceram Lidziya Marozava e Kateryna Bondarenko na rodada de estreia.

Em simples, a bielorrussa defensora do título do Shenzhen Open avança para a segunda rodada e enfrenta a seguir a tcheca #67 Krystina Pliskova, que venceu a qualifying #102 Irina Begu por duplo 6/3.