Osaka anota 16 aces e estreia com vitória sobre Sakkari em Brisbane

A #4 Naomi Osaka estreou com vitória no WTA Premier de Brisbane, na Australia, torneio preparatório para o primeiro Grand Slam da temporada. A japonesa avançou à segunda rodada após derrotar a #23 Maria Sakkari por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7(4) e 6/3, em 2h10 de partida.

Com exceção do segundo set, em que Sakkari fechou a porta no saque, Osaka dominou a partida. Foram 16 aces anotados por ela, dez a mais que a adversária. Além disso, a japonesa ainda jogou com o primeiro saque em 70% dos pontos e venceu 76% deles; a tenista grega teve 56% e 68% nessas estatisticas, respectivamente.

Sem conseguir fazer nada no serviço da oponente, a número 23 do ranking sentiu a pressão e foi quebrada quatro vezes, duas no primeiro set e duas no terceiro. Ela só conseguiu se salvar em um dos cinco break points contra, enquanto Osaka recuperou duas das três oportunidades em que ficou contra a parede.

A série inicial foi a mais tranquila para a favorita. Em pouco mais de meia hora, a número quatro do mundo fechou a parcial em 6/2. O segundo set foi mais complicado; Sakkari teve 82% de aproveitamento com o primeiro saque, levou a japonesa para o tie-break e triunfou com 7-4 no desempate.

A grega permaneceu no embalo e começou o set decisivo na frente. Ela quebrou o saque de Osaka logo no primeiro game e abriu 2/0. O problema é que a inconsistência e nervosismo voltou, e ela levou a virada. Uma quebra no quarto game e outra no oitavo deram a vitória para a japonesa.

Na segunda rodada, Naomi Osaka vai enfrentar a #14 Sofia Kenin. A norte-americana avançou após derrotar a #30 Anastasija Sevastova por 2 sets a 0.