Kvitova sai atrás, mas se recupera em grande estilo e elimina Pavlyuchenkova em Brisbane

Na madrugada desta terça-feira (7), a partida entre dois grandes nomes do tênis mundial #7 Petra Kvitova e #29 Anastasia Pavlyuchenkova aconteceu nas quadras do Brisbane International. Kvitova, que agora lidera o confronto direto por oito a dois, precisou correr atrás do resultado para fazer 2/6, 6/1 e 6/0 na russa; partida durou 1h50.

Na primeira partida da temporada, a atual finalista do Australian Open teve um início difícil, mas atropelou na sequência. Kvitova fez um set abaixo do nível esperado, enfrentou nove break points - sofrendo três quebras nos games um, três e sete - e só foi capaz de converter um dois oito pontos de quebra que teve a seu favor. Pavlyuchenkova precisou de três set points para fechar a parcial em 6/2, em 49 minutos.

Depois de perder a primeira parcial, Kvitova se recuperou em grande estilo. No segundo set, a tcheca já mostrou grandes melhoras em seu ritmo de jogo, dessa vez teve cinco break points a seu favor e converteu dois deles - games quatro e seis. Apenas quando servia para o set a tcheca enfrentou break points, dois deles salvos com facilidade. Aproveitando o segundo set point que teve, ela empatou a partida.

Na terceira e última parcial, Kvitova não deu qualquer chance de resposta para a adversária russa. A tcheca teve todos os oito break points do set, quebrou três vezes - games ímpares - e nem chegou perto de enfrentar break point. Um match point foi o suficiente para que a tcheca finalizasse a partida e conquistasse sua primeira (e importante) vitória de 2020.

Kvitova disparou cinco aces e cometeu quatro dupla faltas na partida, encerrando com 61% de pontos ganhos no quesito serviço. Pavlyuchenkova ficou com 49% de aproveitamento no mesmo quesito, tendo a russa disparado dois aces e cometido quatro dupla faltas.

A tcheca fechou com 25 winners, 10 a mais que Pavlyuchenkova, que ficou com 15, e cometeu metade dos erros não-forçados da russa, totalizando seis.

Pavlyuchenkova jogou no torneio como duplista com a estoniana Anett Kontaveit. Ambas foram eliminadas na primeira rodada pela dupla de Ashleigh Barty e Kiki Bertens.

Kvitova, que joga no WTA Premier de Brisbane apenas no simples, avança para a segunda rodada, onde enfrentará outra russa, essa sendo qualifying #129 Ludimilla Samsonova que venceu em sua última partida a americana #24 Sloane Stephens por parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. A jovem russa de 21 anos já despachou do torneio antes nomes como Kristina Mladenovic e Marta Kostyuk.