Voltando às quadras após quatro meses, Sharapova perde de virada para Brady em Brisbane

Depois de receber convite para jogar diretamente no quadro principal do WTA Premier de Brisbane, a russa #147 Maria Sharapova caiu na estreia para a qualifier, a #53 Jennifer Brady. A estadunidense fechou a partida com parciais de 3/6, 6/1 e 7/6(3), em 2h16. O confronto direto entre as jogadoras agora está empatado em um a um.

Sharapova, que não atuava desde o US Open, em agosto, começou a partida bem e dava indícios de que sua partida seria facilmente ganha. A russa quebrou a adversária já no segundo game e no nono game salvou três break points até ser capaz de converter o set point e sair na frente no marcador. Em 35 minutos, a ex-número um do mundo fechou o set por 6/3.

Depois de ter o set de abertura em mãos, Sharapova caiu muito de nível no segundo. A russa em momento algum encontrou com seu bom ritmo, sofreu duas quebras de serviço (games três e cinco) e se quer chegou a ter break point a seu favor. Brady fechou o set por 6/1, em 30 minutos.

A terceira e última parcial foi a mais equilibrada. Apenas um break point visto, favorecendo Brady, mas salvo com eficiência por Sharapova. Sem quebras, a parcial seguiu o rumo do tiebreak.

No game desempate, Sharapova perdeu cinco mini serviços e só conseguiu uma mini quebra. Em set que durou 1h11, Brady garantiu a vitória por 7/6(3).

Sharapova disparou oito aces em sua breve passagem por Brisbane, mas cometeu 11 dupla faltas. Brady finalizou com quatro e um, respectivamente.

A russa multi-campeã não tem eventos marcados, mas deve fazer parte do quadro principal do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open.

Brady, vinda do qualifying, avança para a segunda rodada do Brisbane International e enfrenta a seguir a #1 Ashleigh Barty, que estava de bye na primeira rodada. Barty lidera o confronto direto por dois a zero.