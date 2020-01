Bouchard conquista melhor vitória desde 2018, elimina Garcia e está nas quartas em Auckland

Os ares da Nova Zelândia com certeza fazem bem para a #262 Eugenie Bouchard. Campeã de duplas do WTA de Auckland no ano passado, a canadense se garantiu pelo segundo ano consecutivo nas quartas de final do torneio de simples após eliminar a cabeça de chave oito, #46 Caroline Garcia, com duplo 6/4, em 1h30, nesta quarta-feira (8).

Bouchard teve a segunda partida consecutiva mostrando consistência no saque. A canadense enfrentou cinco break points - três deles no último game da partida - e só foi quebrado uma vez, enquanto oportunizou 11 no saque da rival, convertendo três. A canadense venceu 73% de pontos no seu primeiro saque, contra 62% de Garcia.

Na primeira parcial, Bouchard só cedeu um break point e a quebra que conquistou no sétimo game foi suficiente para que ela vencesse a parcial após converter seu quarto set point: 6/4, em 39 minutos. No segundo set, Garcia chegou a abrir 2/0 com uma quebra no segundo game, que foi devolvida logo na sequência. A canadense venceu cinco dos seis games na sequência e abriu 5/3.

Garcia chegou a salvar um match point no oitavo game e teve três oportunidades para quebrar Bouchard em 4/5 para empatar a parcial, mas não conseguiu. A canadense mostrou compostura no momento decisivo e completou a vitória com novo 6/4, em 51 minutos.

Esta foi a primeira vitória de Bouchard contra uma top 50 desde Luxemburgo 2018. A canadense, que não chegava tão longe em um torneio da WTA Tour desde a edição passada do ASB Classic, enfrenta na próxima rodada a cabeça de chave número três, #25 Amanda Anisimova, que vem de vitória por 6/2 e 6/4 contra a #70 Daria Kasatkina.