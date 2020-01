Serena/Wozniacki atropelam Dolehide/Larssone e avançam às semifinais em Auckland

A nova dupla formada por Serena Williams e Caroline Wozniacki continua fazendo estrago no WTA de Auckland. As tenistas tiveram mais uma vitória tranquila, na segunda rodada, dessa vez contra as cabeças de chave número um, Caroline Dolehide e Johanna Larsson. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 54 minutos.

A dinamarquesa e a norte-americana foram quase perfeitas. Elas conseguiram incríveis 88% de aproveitamento com o primeiro saque, enquanto as adversárias anotaram 52%, e salvaram os três break points que tiveram contra. Além disso, foram agressivas na devolução e venceram quase metade dos pontos no saque das oponentes.

Esse cenário se demonstrou desde o início do jogo. Larsson e Dolehide foram quebradas logo nos dois primeiros games da partida e viram as adversárias abrirem 4/0. Serena e Wozniacki somente tiveram o trabalho de confirmar seus serviços para então fecharem a parcial inicial em 26 minutos.

A segunda parcial foi ainda pior para aquelas que já estavam atrás no placar. As duas jovens viram as oponentes ainda mais confiantes e que, depois do primeiro, venceram seis games seguidos. Um verdadeiro passeio para fechar o set e também o jogo.

Com a vitória, Serena e Wozniacki vão às semis do ASB Classic. Elas aproveitaram uma das últimas oportunidades para atuar pela primeira vez juntas, já que a dinamarquesa anunciou aposentadoria para após o Australian Open. As adversárias sairão do confronto entre Siegemund/Krawczyk e Flipkens/Van Uytvanck.