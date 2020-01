Goerges bate Teichmann com tranquilidade e segue em busca do tri em Auckland

Atual bicampeã do WTA de Auckland, a #41 Julia Goerges se garantiu nas quartas de final da edição de 2020 com vitória por dois sets a zero sobre a #68 Jil Teichmann. Na madrugada desta quinta-feira (9), a ex-top dez precisou de 1h17 para eliminar a suíça, com parciais de 6/3 e 6/2. Este foi o primeiro confronto entre as tenistas.

Teichmann conseguiu manter o equilíbrio no começo da partida, e não enfrentou nenhum break point até ser quebrada no sétimo game. A suíça teve a oportunidade de devolver logo na sequência, mas Goerges salvou a terceira oportunidade de quebra que cedeu e, vencendo os quatro últimos games do set, fechou em 6/3, após 38 minutos.

No segundo set, Goerges não teve grandes problemas. Teichmann chegou a pedir atendimento no segundo game por um problema no pé e não chegou a ameaçar a rival. A alemã converteu dois dos seis break points que oportunizou e perdeu apenas seis pontos no seu saque, fechando em 6/2, em 39 minutos.

A atual bicampeã do ASB Classic já garante o retorno ao top 40 com a vaga nas quartas de final. Na próxima rodada, a cabeça de chave número quatro enfrenta a vencedora do confronto entre a #39 Caroline Wozniacki e a #63 Lauren Davis.