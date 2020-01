Pliskova inicia defesa de título em Brisbane com vitória sobre Tomljanovic

Após ganhar uma folga na rodada de estreia do WTA Premier de Brisbane, a #2 Karolina Pliskova estreou na temporada com vitória sobre a #54 Ajla Tomljanovic nesta quinta-feira (9). Atual campeã do torneio, Pliskova precisou de 2h05 para fechar a partida com dois sets a um, parciais de 6/4, 6/7(5) e 6/1.

No ano passado, as tenistas se enfrentaram nas quartas de final deste mesmo torneio, e Pliskova venceu também por dois a um. Este foi o quinto confronto entre as tenistas, e a tcheca manteve o 100% de aproveitamento.

O primeiro set foi o que Pliskova teve mais problemas no saque. Ela salvou dois dos três break points que enfrentou e conseguiu compensar quando quebrou Tomljanovic pela segunda vez no nono game, logo após ser quebrada. Assim, fechou a parcial em 6/4, em 45 minutos.

No segundo set, Tomljanovic compensou os sete aces de Pliskova com 78% de aproveitamento de pontos no primeiro serviço e 80% no segundo. Nenhuma chance de quebra foi criada na parcial e a australiana acabou prevalecendo no tiebreak: 7/6(5), em 52 minutos.

A australiana, porém, não conseguiu manter o nível para o set decisivo. Tomljanovic foi quebrada logo em sua primeira passagem no saque na parcial decisiva, enquanto Pliskova elevou ainda mais seu nível, perdendo apenas quatro pontos no serviço. Assim, a ex-número um do mundo garantiu a vitória com 6/1, em 28 minutos.

Nas quartas de final do Brisbane International, Pliskova enfrenta a #19 Alison Riske, que derrubou na segunda rodada a #31 Barbora Strycova, parciais de 6/3 e 6/4. A tcheca lidera o confronto direto com sete vitórias em oito confrontos contra a estadunidense.