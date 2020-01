Wozniacki supera dificuldades, passa por Davis e enfrenta Goerges nas quartas de Auckland

Na madrugada desta quinta-feira (9), a dinamarquesa #39 Caroline Wozniacki entrou em quadra para sua partida de oitavas de final no ASB Classic. Wozniacki teve problemas, mas venceu a #63 Lauren Davis com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4, em 2h20.

Wozniacki começou a partida fazendo um bom game de abertura e logo depois de entrar a bordo no marcador, quebrou o primeiro serviço de Davis no terceiro break point que teve a seu favor. Os dois próximos games foram de quebra, Wozniacki ficando com vantagem de 4/1.

No sexto game, a dinamarquesa voltou a quebrar o serviço da adversária americana e quando serviu para o set logo em seguida, salvou quatro break points e fechou a parcial no quinto set point que teve no game mais longo do jogo, de 21 pontos disputados.

Na segunda parcial, Wozniacki precisou salvar três break points em seu primeiro game de serviço. A partida seguiu tranquila e equilibrada até o oitavo game, quando a ex-número um sofreu a quebra, que foi devolvida imediatamente, depois de salvar dois set points.

O esforço para impedir que Davis fechasse a parcial, porém, não foi suficiente. No 10º game, a americana quebrou o serviço da dinamarquesa pela segunda vez e fechou o set em 6/4.

Na terceira e última parcial, houveram cinco quebras, três delas favorecendo Wozniacki - games cinco, sete e nove. A dinamarquesa serviu para o jogo com maestria e fez seu primeiro game de 40-0 até então.

Com a vitória em cima da americana, Wozniacki avança às quartas de final do WTA de Auckland, onde enfrentará a atual bi campeã #41 Julia Goerges, que venceu a #68 Jil Teichmann por 6/3 e 6/2. Partida entre dinamarquesa e alemã será uma re-edição da final da edição de 2018 do torneio.