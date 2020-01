Brady surpreende Barty e elimina número um nas oitavas em Brisbane

A #53 Jennifer Brady conseguiu um grande feito logo no início de 2020. A norte-americana surpreendeu a #1 Ashleigh Barty, que fez sua estreia na temporada, nas oitavas de final do WTA Premier de Brisbane. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6(4) diante da maior favorita e dona da casa.

Apesar do que o marcador mostra, a partida foi bastante equilibrada entre as duas. As tenistas praticamente se equipararam em aces (3-4 para Brady), porcentagem de primeiro saque (61%-62%) e até em total de pontos ganhos (68-62). O número de duplas faltas também foi destaque, com Barty cometendo apenas uma e a oponente zerada.

A diferença para a norte-americana foi a precisão nos momentos importantes. O primeiro serviço da adversária entrou em quadra, mas não foi muito eficiente - a australiana teve 71% de aproveitamento nesse cenário, enquanto Brady ficou com incríveis 85%.

A qualifier se aproveitou disso e colocou a oponente contra a parede quatro vezes, cenário que ela não enfrentou uma vez sequer durante o seu saque. Barty ainda conseguiu se salvar muito bem na maior parte dos break points contra, mas deixou um escapar.

Essa quebra veio na metade do primeiro set, no sétimo game, e seria a única do duelo. Depois de fechar a etapa inicial em 6/4, Brady teve mais dificuldade na segunda parcial e precisou levar a número um para o tie-break. Ela venceu o desempate por 7-4 e deu a fim à partida, aplicando a maior zebra que poderia haver no torneio.

Na próxima rodada, a norte-americana, que já havia eliminado Maria Sharapova na primeira rodada do Brisbane International​​​​​​​, terá mais um desafio pela frente. Sua adversária será a #7 Petra Kvitova, que vem de vitória fácil sobre a #128 Ludmilla Samsonova.