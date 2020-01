Wozniacki elimina atual bicampeã Goerges e avança em Auckland

Em seu penúltimo torneio antes da aposentadoria, a #39 Caroline Wozniacki está viva em busca do título. A dinamarquesa de 30 anos bateu nesta sexta-feira (10) a atual bicampeã do torneio, a #41 Julia Goerges, por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h16.

Este foi o 11º confronto entre as duas, e a quinta vitória de Wozniacki. Só em Auckland, as duas se enfrentaram quatro vezes: a única vitória de Goerges foi a mais importante delas, na final em 2018.

Normalmente muito firme no saque, Goerges esteve longe de seu ideal. A alemã cometeu cinco duplas faltas e só conseguiu colocar 57% do seu primeiro saque em quadra, contra 75% de Wozniacki. A dinamarquesa não foi quebrada no jogo nenhuma vez, salvando os três break points que enfrentou, todos no primeiro set.

Wozniacki precisou de apenas 31 minutos para fazer 6/1 na primeira parcial, com duas quebras. No segundo, ela perdeu apenas nove pontos no total no saque, não enfrentando nenhum break point. Goerges até melhorou o nível, mas uma quebra conquistada no sétimo game foi suficiente para que a ex-número um garantisse a vitória.

Nas semifinais do ASB Classic, Wozniacki enfrenta a estadunidense #82 Jessica Pegula, que vencia por 6/0 e 3/2 antes da desistência da #57 Alizé Cornet.